Перевод сайта автошколы

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Завершен7 заявок165 просмотров

Необходим перевод сайта автошколы продвинутого вождения на английский.

Объем текста: 11500 символов без пробелов.

В заявке указывайте цену, сроки и ссылку на портфолио, желательно по моей теме..

Оплата - WMR.

13 лет назад
akj82
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Все сделано качественно и в срок
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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