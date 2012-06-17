Перевод сайта по нагрузке

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Закрыт9 заявок188 просмотров

Нужно перевести сайт по нагрузочному оборудованию. Частями.

Допустим такая цитата:

"Нагрузочный модуль - это специально разработанное электротехническое устройство, созданное для имитации реальной электрической нагрузки (в том числе активной, реактивной, полной потребляемой мощности) на источник энергоснабжения (генератор электричества). Нагрузочное оборудование является по сути эквивалентом и полноценной заменой реальных потребителей электрической энергии. Оно применяется для проведения тестов и испытаний промышленных (автономных) дизельных и газовых электрогенераторов, электросетей, систем аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания. Нагрузочный стенд позволяет получить детальные характеристики электроэнергии вырабатываемой источником энергоснабжения (электрогенератором, двигателем, турбиной, центральной электросетью)."

Весь текст копирайтерский, перевод нужен такой же. Основные термины нереально найти в словаре. Я обучу им.

Объём работы немалый, перевод нужен всего сайта на английский язык. УРЛ пока дать не могу, т.к. сайт закрыт, только в режиме админ-доступа доступен для просмотра.

От Вас цена и сроки перевода, за знаки или как то так. Перевод именно технический.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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