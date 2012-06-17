Ключевые слова для почтовых марок Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через ...
Перевод сайта по нагрузке
Нужно перевести сайт по нагрузочному оборудованию. Частями.
Допустим такая цитата:
"Нагрузочный модуль - это специально разработанное электротехническое устройство, созданное для имитации реальной электрической нагрузки (в том числе активной, реактивной, полной потребляемой мощности) на источник энергоснабжения (генератор электричества). Нагрузочное оборудование является по сути эквивалентом и полноценной заменой реальных потребителей электрической энергии. Оно применяется для проведения тестов и испытаний промышленных (автономных) дизельных и газовых электрогенераторов, электросетей, систем аккумуляторных батарей и источников бесперебойного питания. Нагрузочный стенд позволяет получить детальные характеристики электроэнергии вырабатываемой источником энергоснабжения (электрогенератором, двигателем, турбиной, центральной электросетью)."
Весь текст копирайтерский, перевод нужен такой же. Основные термины нереально найти в словаре. Я обучу им.
Объём работы немалый, перевод нужен всего сайта на английский язык. УРЛ пока дать не могу, т.к. сайт закрыт, только в режиме админ-доступа доступен для просмотра.
От Вас цена и сроки перевода, за знаки или как то так. Перевод именно технический.
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