Перевод 15 тыс. символов - интервью музыканта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен15 заявок289 просмотров

Требуется перевод 15 тыс. символов интервью о рок-музыканте.

Текст простой, но перевод требуется литературный, а не «гугл тренслейт с правками». Корявый перевод оплачен не будет.

Цена окончательная.

В заявках оставляйте свой ICQ или e-mail, если они не написаны у вас в профиле.

При успешном сотрудничестве возможна работа на постоянной основе.

13 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа и сдана в срок. Рекомендую.
Ответственный, добросовестный, приятный в общении заказчик. Четко сформулированные требования к работе и мгновенная оплата по выполнении. Самые лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ключевые слова для почтовых марок

    Ключевые слова для почтовых марок Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод статей на английский

    Требуется срочный и качественный перевод статей в интересный журнал. 2 у.е. за 1000 знаков без пробелов. Объем около 50000. Дедлайн - пятница. Само задание вышлю заинтересовавшимся. Прошу, прикрепляйте примеры работ. ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод сайта автошколы

    Необходим перевод сайта автошколы продвинутого вождения на английский. Объем текста: 11500 символов без пробелов. В заявке указывайте цену, сроки и ссылку на портфолио, желательно по моей теме.. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отредактировать ошибки в блоге. English.

    Отредактировать ошибки (если такие найдутся) в персональном блоге. Блог на английском языке, не большого размера. На тему программирования. В каждом посте буквально 2 - 3 предложения, а то и меньше (остальное программный код, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести базу товаров с немецкого на русский язык

    $1000

    Нужен человек со знанием немецкого языка для перевода с немецкого на русский названия товаров магазина одежды. Цельные тексты переводить не нужно, только отдельные слова и словосочетания. Чуть более подробное ТЗ в аттаче.

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод сайта

    $100

    Необходимо перевести все текстовые страницы сайта с русского на английский, включая кнопки. Домен сайта укажу выбранному исполнителю. Тематика сайта: металлопрокат и запасные части.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад