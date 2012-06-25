Перевод 15 тыс. символов - интервью музыканта

Требуется перевод 15 тыс. символов интервью о рок-музыканте.

Текст простой, но перевод требуется литературный, а не «гугл тренслейт с правками». Корявый перевод оплачен не будет.

Цена окончательная.

В заявках оставляйте свой ICQ или e-mail, если они не написаны у вас в профиле.

При успешном сотрудничестве возможна работа на постоянной основе.