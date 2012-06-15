Перевод статей про автомобили на английский язык

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Закрыт12 заявок254 просмотра

Основной критерий - качество перевода. Если вы не уверены в своих силах - не тратьте, пожалуйста, наше общее время! Жду предложений.

13 лет назад
-Schwarz-
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
5 дней

Заявки фрилансеров

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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