Проверить правильность перевода

Требуется довести до ума уже готовый перевод и проверить его правильность, поэтому, ищу переводчика английского языка, уверенного также и в своем русском. Оплата по 100 руб за страницу, количество страниц при пересчете из знаков с пробелами- 57. Срок- завтра к обеду. Оплата-вебмани в рублях или я.деньги по получении хорошей, грамотной работы.