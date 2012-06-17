Проверить правильность перевода

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Закрыт15 заявок342 просмотра

Требуется довести до ума уже готовый перевод и проверить его правильность, поэтому, ищу переводчика английского языка, уверенного также и в своем русском. Оплата по 100 руб за страницу, количество страниц при пересчете из знаков с пробелами- 57. Срок- завтра к обеду. Оплата-вебмани в рублях или я.деньги по получении хорошей, грамотной работы.

13 лет назад
hirens
Ирен 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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