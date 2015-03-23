Ключевые слова для почтовых марок Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через ...
Перевод документа PDF с английского (16 страниц)
Перевод документа PDF c английского языка на русский, 16 страниц. Сохранение структуры и оформления документа обязательно.
Стоимость договорная.
Оплата через яндекс деньги. По факту выполнения и проверки работы.
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