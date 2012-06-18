Ключевые слова для почтовых марок Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через ...
Испанский язык
Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл делать читабельный текст, уникальностью 93 процентов и выше с вставлением ключей и сео формы
проект1
посмотрите grupoquinta.com в принципе нужно перенести многое от туда и с таких же сайтов... с моим уклоном – я не связан с этим сайтом, просто темы похожие... статьи короткие и длинные...
нужно вставить фото- либо, с того же сайта либо, придоставленные мной либо,что на гуглите подходящее от 2-3 фото на статью.
сайт куда вставлять mexicoplaya.ru
какие ваши условия если в примеру
1) я шлю в ворде текст – вы переводите, читабельно естественно с ключами ну , а остальное... фотки, выкладку и прочее я сам.
2) вы делаете все сами, мы просто оговариваем тему – это Плайя дель Кармен и Ривьера майя.
3) ваш вариант....
и еще разъясните четко что вы готовы делать и за какие деньги, что мне надо вы поняли, надеюсь – не мудрствуя – рерайтим испаноязычные и(или) англиязычные сайты, в свете личного или типа того, пребывания на курорте, интересует общая а главное конкретная полезная информация- типа желтых страниц, по запросам – ключам, мой сайт частично заполнен общей инфой.
сроки и объем – около 100 статей в месяц
проект 2
нужно перенести каталог недвижимости сайт azulparaiso.com.mx (испанский)
на сайт mexicoplaya4u.com .(русский)
около 130 объектов осталось.
1) полностью все данные – я перешлю фото и дам номера id объектов
2) частичный перевод (только текст), с фото и вставкой я сам вожусь.
интересует: бюджет – максимально дешево,
сроки – быстро...
жду варианты, если интересно поработать.
Александр
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо перевести статью на русский с английского. Около 1000 символов.Завершен13 лет назад
1350 знаков военно-воздушной тематики (нужно перевести на англ.)Завершен13 лет назад
Перевод документа PDF c английского языка на русский, 16 страниц. Сохранение структуры и оформления документа обязательно. Стоимость договорная. Оплата через яндекс деньги. По факту выполнения и проверки работы.Завершен13 лет назад
Требуется довести до ума уже готовый перевод и проверить его правильность, поэтому, ищу переводчика английского языка, уверенного также и в своем русском. Оплата по 100 руб за страницу, количество страниц при пересчете из знаков с ...Переводы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно перевести сайт по нагрузочному оборудованию. Частями. Допустим такая цитата: "Нагрузочный модуль - это специально разработанное электротехническое устройство, созданное для имитации реальной электрической нагрузки (в том числе активной, реактивной, полной потребляемой ...Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Требуется перевод 15 тыс. символов интервью о рок-музыканте. Текст простой, но перевод требуется литературный, а не «гугл тренслейт с правками». Корявый перевод оплачен не будет. Цена окончательная. В заявках оставляйте свой ICQ ...Завершен13 лет назад
Основной критерий - качество перевода. Если вы не уверены в своих силах - не тратьте, пожалуйста, наше общее время! Жду предложений.Закрыт13 лет назад
Требуется срочный и качественный перевод статей в интересный журнал. 2 у.е. за 1000 знаков без пробелов. Объем около 50000. Дедлайн - пятница. Само задание вышлю заинтересовавшимся. Прошу, прикрепляйте примеры работ. ...Закрыт13 лет назад
Необходим перевод сайта автошколы продвинутого вождения на английский. Объем текста: 11500 символов без пробелов. В заявке указывайте цену, сроки и ссылку на портфолио, желательно по моей теме.. ...Завершен13 лет назад