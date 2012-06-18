Испанский язык

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Закрыт14 заявок301 просмотр

Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл делать читабельный текст, уникальностью 93 процентов и выше с вставлением ключей и сео формы

проект1

посмотрите grupoquinta.com в принципе нужно перенести многое от туда и с таких же сайтов... с моим уклоном – я не связан с этим сайтом, просто темы похожие... статьи короткие и длинные...

нужно вставить фото- либо, с того же сайта либо, придоставленные мной либо,что на гуглите подходящее от 2-3 фото на статью.

сайт куда вставлять mexicoplaya.ru

какие ваши условия если в примеру

1) я шлю в ворде текст – вы переводите, читабельно естественно с ключами ну , а остальное... фотки, выкладку и прочее я сам.

2) вы делаете все сами, мы просто оговариваем тему – это Плайя дель Кармен и Ривьера майя.

3) ваш вариант....

и еще разъясните четко что вы готовы делать и за какие деньги, что мне надо вы поняли, надеюсь – не мудрствуя – рерайтим испаноязычные и(или) англиязычные сайты, в свете личного или типа того, пребывания на курорте, интересует общая а главное конкретная полезная информация- типа желтых страниц, по запросам – ключам, мой сайт частично заполнен общей инфой.

сроки и объем – около 100 статей в месяц

проект 2

нужно перенести каталог недвижимости сайт azulparaiso.com.mx (испанский)

на сайт mexicoplaya4u.com .(русский)

около 130 объектов осталось.

1) полностью все данные – я перешлю фото и дам номера id объектов

2) частичный перевод (только текст), с фото и вставкой я сам вожусь.

интересует: бюджет – максимально дешево,

сроки – быстро...

жду варианты, если интересно поработать.

Александр

12 лет назад
samadhiozen
Алекс 
52 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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