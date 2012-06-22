Аудио книга

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Закрыт8 заявок194 просмотра

Добрый день!

Есть электронная книга на английском языке. Необходимо перевести ее на русский язык и:

1. Наговорить в аудио формат на русском языке

2. Наговорить в аудио формат на английском языке

2. Напечатать русскую версию книги

В книге примерно 70 страниц чистого текста (290 слов на каждой странице). Текст несложный.

Если можно ответьте, сколько Вы хотите за выполнение отдельно каждой из трех пунктов и сколько примерно времени Вам потребуется.

Возможно частичное выполнение работы.

Сроки сильно не жмут, но должны быть четкими.

Жду Ваш ответ на э-мэйл. Спасибо.

С уважением,

Артем Самиулов

!!!

В данный момент веду перписку с теми, с кем буду сотрудничать.

ВСЕ СПАСИБО ЗА ЗАЯВКИ И ВРЕМЯ!

!!!

13 лет назад
deftbarcik
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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