Полный перевод сайта

$250
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Закрыт22 заявки491 просмотр

Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели.

Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата.

С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом делать?

Перед началом работ необходимо будет выполнить тестовое задание, чтобы понять Ваш уровень перевода (любые 2-3 предложения должны будете перевести с сайта).

Сам сайт: " npo-ens точка com "

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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