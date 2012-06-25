Полный перевод сайта

Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели.

Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата.

С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом делать?

Перед началом работ необходимо будет выполнить тестовое задание, чтобы понять Ваш уровень перевода (любые 2-3 предложения должны будете перевести с сайта).

Сам сайт: " npo-ens точка com "