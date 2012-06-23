Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл ...
Перевести каталог решений
Здравствуйте!
Требуется перевести каталог продукции на английский язык. Всего 19 страниц с текстом, по 30-70 слов. Текста не много. Сроки 2-3 дня. В помощь есть английская версия сайта.
Ссылка на презентацию http://files.mail.ru/30W1DB
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