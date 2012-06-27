Установить и перевести на руский шаблон Wordpress

$30
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Закрыт14 заявок203 просмотра

Требуется перевести шаблон Wordpress

http://themetrust.com/demos/uber/

Нужно установить Wordpress, установить шаблон, перевести его на русский и наполнить сайт картинками и текстом.

Текст брать с сайта http://referats.yandex.ru/

Картинки можно брать отсюда http://themetrust.com/demos/uber/

Срок 1 день.

Оплата в WMR

Прошу не писать в личку.

WordPress
13 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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