Перевод лицензии

Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели. Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата. С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом ...
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