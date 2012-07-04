Требуется перевод 38 тыс. символов о музыканте

$38
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Завершен21 заявка325 просмотров

Требуется перевод интервью и дискографии зарубежного музыканта.

Размер ~38 тыс символов.

В заявке оставляйте свой контактный e-mail и ICQ, если они не указаны в анкете.

13 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_l
Ольга 
60 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$38
5 дней
Неплохой перевод, сделано все в срок.
Сотрудничеством довольна. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

olga_l
Ольга 
60 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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