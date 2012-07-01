Требуется сделать перевод с русского на английский. Текст около 3к знаков. Тематика общая (мотивационное письмо)
Составить а-р словарь на бизнес/интернет тематику
Подобрать перевод к списку англ слов. Бизнес и интернет.
В экселе будет список слов, из всех значений нужно будет занести соответствующие тематике. Хорошо. если вы владеете темами компьютер и интернет в принципе.
Ваши условия?
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