Составить а-р словарь на бизнес/интернет тематику

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Закрыт9 заявок229 просмотров

Подобрать перевод к списку англ слов. Бизнес и интернет.

В экселе будет список слов, из всех значений нужно будет занести соответствующие тематике. Хорошо. если вы владеете темами компьютер и интернет в принципе.

Ваши условия?

13 лет назад
Eka-Terina
Бренч 
42 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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