Перевести резюме с английского на французский

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Закрыт7 заявок175 просмотров

Требуется ОЧЕНЬ качественный перевод резюме (1.5 странички) с английского на французский. Если что-то не понятно будет на английском помогу перевести на русский.

Пишите цену и срок.

13 лет назад
MakeMyWeb
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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