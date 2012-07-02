я предоставляю файл локанизации вам нужно заменить русский текст немецким переводом укажите стоимость за 1к символов с пробелами
Перевод текста в .pdf англ. ->рус. (12 стр.)
файл pdf на английском (прикреплён)
нужно получить файл на русском
ася 253000
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