Перевод с русского на английский

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Закрыт17 заявок256 просмотров

требуется перевести 2 статьи по медицине, на темы: имплантанты, урология, ортопедия и т.д.

Укажите стоимость за 1000 знаков.

Преимуществом будет умение грамотно вписать в текст ключевые слова.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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