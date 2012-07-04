Перевод новостей для сайта на постоянной основе

Требуется переводчик с англ на "постоянную" работу, перевод статей с сайта news.cnet.com. Необходима одна статья в день тематика мобильные телефоны/ноутбуки. Объём одной новости до 1000 знаков. Качество перевода не так важно, как уникальность текста.

Расчёт по неделям или как вам будет удобнее. Цену указывать за одну статью.