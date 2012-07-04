Перевод новостей для сайта на постоянной основе

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Закрыт23 заявки263 просмотра

Требуется переводчик с англ на "постоянную" работу, перевод статей с сайта news.cnet.com. Необходима одна статья в день тематика мобильные телефоны/ноутбуки. Объём одной новости до 1000 знаков. Качество перевода не так важно, как уникальность текста.

Расчёт по неделям или как вам будет удобнее. Цену указывать за одну статью.

13 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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