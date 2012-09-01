Создание английской версии сайта IT/аудио тематики

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Завершен17 заявок273 просмотра

Необходимо выполнить качественный перевод сайта на английский язык

Технический перевод + художественный.

Область - IT, видео, интеграция, сложные решения

Любителей прошу не обращаться - качество тестового перевода будет проверяться носителем языка

Качество дальнейшего перевода будет проверено выборочно.

Количество страниц - около 100

Сайт - http://smartservices.ru

срочности нет - важно качество

13 лет назад
JohnFisher
Евгений 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Jeanette
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$4
14 дней
Качкство переводов соответствует ожиданию. Аккуратный исполнитель, ответственный, все замечания данные в процессе работы оперативно исправлялись и учитывались в дальнейшей работе. Будем продолжать сотрудничать
Евгений Викторович отличный заказчик! Четкая постановка задания, своевременная оплата. Всегда на связи, общение оставляет лишь положительные эмоции. Рекомендую! Рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Jeanette
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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