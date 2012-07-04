Перевод сайтов с английского на русский

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Закрыт10 заявок312 просмотров

Имеются англоязычные сайты-партнёры:

www.getpedispin.com

www.getsalonexpress.com

www.myabbelt.com

www.buygyrobowl.com

Сайты коммерческие и потому не сложные

1. Необходимо сделать адаптированный по объёму перевод контента (Word).

2. Сделать осмысленный перевод видео-роликов с сайтов, с примерным совпадением по таймингу.(Word)

Есть-ли примеры переводов?

Обозначьте свой гонорар по каждому из сайтов.

Возможна оплата после выполнения каждого задания. (WMZ WMR QIWI EasyPay)

Жду вашего ответа. Андрей

13 лет назад
Doctor_Joy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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