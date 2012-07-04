Имеются англоязычные сайты-партнёры: www.getpedispin.com www.getsalonexpress.com www.myabbelt.com www.buygyrobowl.com Сайты коммерческие и потому не сложные 1. Необходимо сделать адаптированный по объёму перевод контента (Word). 2. Сделать осмысленный ...
Необходимо перевести
Здравствуйте. Необходимо сделать переводы видео лекций с украинского и белорусского языков на русский (нужен обычный текст в Word). Часть записей с плохим качеством звука, возможно потребуются специализированные программы для распознавания. Стиль изложения нужно немного изменить (в сторону «официальности»). Так все выглядит:
http://turbobit.net/i95jck459s2k.html
От вас- умение грамотно оформить материал. Стоимость будем оговаривать, в зависимости от сложности исходного материала.
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