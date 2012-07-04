Необходимо перевести

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Закрыт9 заявок271 просмотр

Здравствуйте. Необходимо сделать переводы видео лекций с украинского и белорусского языков на русский (нужен обычный текст в Word). Часть записей с плохим качеством звука, возможно потребуются специализированные программы для распознавания. Стиль изложения нужно немного изменить (в сторону «официальности»). Так все выглядит:

http://turbobit.net/i95jck459s2k.html

От вас- умение грамотно оформить материал. Стоимость будем оговаривать, в зависимости от сложности исходного материала.

13 лет назад
translate243
Анастасия 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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