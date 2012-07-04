Переводы RU>EN, туристическая тематика

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Закрыт23 заявки232 просмотра

Нужен качественный художественный перевод статей для туристического портала. Пож. укажите желаемый гонорар за страницу и ссылку на портфолио

13 лет назад
Polina_VB
45 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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