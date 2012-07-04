Необходимо выполнить качественный перевод сайта на английский язык Технический перевод + художественный. Область - IT, видео, интеграция, сложные решения Любителей прошу не обращаться - качество тестового перевода будет проверяться носителем языка ...
Проф. перевод на англ. яз.
Добрый день !
Имеется сайт awstudio.kz
необходимо перевести его содержание на английский язык.
Пжл сразу указывайте конечную сумму а не за кол-во знаков.
Конкретный объем у вас есть. Там всего 6-7 страниц.
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