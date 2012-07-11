Перевод ресторанно-технических текстов для сайта

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Закрыт4 заявки213 просмотров

Необходимо перевести на английский тексты для сайта. Объем - 23000 знаков без пробелов.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: вычитка и редактирование перевода носителем языка (желательно США).

Оплата 50/50 (ПриватБанк карта, безнал, наличными в Киеве).

Вычитка носителем должна быть очень качественная и текст должен получится очень натуральным для носителей языка. Проверку будет делать житель США.

13 лет назад
dkostik
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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