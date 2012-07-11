Перевод текстов для модуля на английский язык

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Закрыт16 заявок207 просмотров

Нужно перевести небольшое количество текста с русского на английский язык (примерно одна страница а4 текста) Перевод для программного модуля, особо сложной терминологии нет, единственное требование - грамотный стиль не вызывающий недоумения у англоязычной аудитории.

Ожидаю предложений с указанием стоимости и сроков.

13 лет назад
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Олег 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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