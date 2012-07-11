Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера.

Тексты тут:

http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/

Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats.

В конце каждого урока - тест. Его тоже нужно переводить.

Оплата - 2-3 wmz или 60-90 wmr за 1000 знаков без пробелов. Проверяю на опечатки и стилистику. Если не имеете хотя бы малейшего представления о покере - лучше даже и не пробовать-тема специфическая.

Спасибо!