Перевод статей о покере

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт29 заявок599 просмотров

Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера.

Тексты тут:

http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/

Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats.

В конце каждого урока - тест. Его тоже нужно переводить.

Оплата - 2-3 wmz или 60-90 wmr за 1000 знаков без пробелов. Проверяю на опечатки и стилистику. Если не имеете хотя бы малейшего представления о покере - лучше даже и не пробовать-тема специфическая.

Спасибо!

13 лет назад
bum
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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