Необходимо выполнить качественный перевод сайта на английский язык Технический перевод + художественный. Область - IT, видео, интеграция, сложные решения Любителей прошу не обращаться - качество тестового перевода будет проверяться носителем языка ...
Перевод статей о покере
Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера.
Тексты тут:
http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/
Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats.
В конце каждого урока - тест. Его тоже нужно переводить.
Оплата - 2-3 wmz или 60-90 wmr за 1000 знаков без пробелов. Проверяю на опечатки и стилистику. Если не имеете хотя бы малейшего представления о покере - лучше даже и не пробовать-тема специфическая.
Спасибо!
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