Необходимо перевести сайт на польский язык

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Необходимо сделать перевод в программе редакторе POEDIT

Вот ссылка на программу:

http://sourceforge.net/projects/poedit/files/poedit/1.4.6/poedit-1.4.6-setup.exe/download

13 лет назад
goldmansachs
Александр 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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