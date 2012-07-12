Перевод описания квартир

$20
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Закрыт26 заявок477 просмотров

Сайт по аренде квартир. Нужно сделать грамотный, качественный перевод на русский язык. Нужно знание английского на среднем уровне, желательно высоком. На сайте порядка 200 объектов. Вот пример одного объекта http://odessabestapartments.com/cgi-bin/catalog.cgi?id=186 Переводить очень мало текста, главное что бы все было грамотно и корректно. Желательно писать в аську 292469540 либо на почту [email protected] тут бываю крайне редко.

13 лет назад
scouser86
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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