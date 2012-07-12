Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера. Тексты тут: http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/ Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats. В конце каждого урока - тест. Его тоже ...
Перевод описания квартир
Сайт по аренде квартир. Нужно сделать грамотный, качественный перевод на русский язык. Нужно знание английского на среднем уровне, желательно высоком. На сайте порядка 200 объектов. Вот пример одного объекта http://odessabestapartments.com/cgi-bin/catalog.cgi?id=186 Переводить очень мало текста, главное что бы все было грамотно и корректно. Желательно писать в аську 292469540 либо на почту [email protected] тут бываю крайне редко.
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