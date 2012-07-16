Перевод с русского на турецкий.

$50
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Завершен4 заявки135 просмотров

Мне нужно срочно перевести немного русского технического текста на турецкий, плачу 20$ в системе вебмоней. Текста всего на одну, не полную страницу. Только специалисты!!

13 лет назад
tohadon
Антон 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Оперативно и качественно сделал перевод. исполнителем доволен. рекомендую
Спасибо за перевод. Оплата вовремя. Надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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