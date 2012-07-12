Перевод с эстонского в С-Петербурге

Нужен перевод теста с эстонского сайта в С-Петербурге.

Нужно встретиться с переводчиком в любом месте - кафе и т.д.

По времени на 3 часа примерно.

Переводчик читает с сайта и переводит, я записываю.

Там например вопрос и 4 варианта ответа. Очень все кратко.

В случае заинтересованности пишите на [email protected]