Перевод с эстонского в С-Петербурге

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрытнет заявок101 просмотр

Нужен перевод теста с эстонского сайта в С-Петербурге.

Нужно встретиться с переводчиком в любом месте - кафе и т.д.

По времени на 3 часа примерно.

Переводчик читает с сайта и переводит, я записываю.

Там например вопрос и 4 варианта ответа. Очень все кратко.

В случае заинтересованности пишите на [email protected]

13 лет назад
web1job
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод статей о покере

    $500

    Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера. Тексты тут: http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/ Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats. В конце каждого урока - тест. Его тоже ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод описания квартир

    $20

    Сайт по аренде квартир. Нужно сделать грамотный, качественный перевод на русский язык. Нужно знание английского на среднем уровне, желательно высоком. На сайте порядка 200 объектов. Вот пример одного объекта http://odessabestapartments.com/cgi-bin/catalog.cgi?id=186 Переводить очень мало текста, главное ...

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текстов сайта на английский язык

    Нужно перевести страницы сайта с описание УСЛУГ компании с русского на английский язык, пример текста тут - http://proaudit.ua/audit.html Примерное количество страниц - 40 шт. Новости переводить все не надо, только несколько коротких. Будет предоставлен ...

    Переводы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод текстов для модуля на английский язык

    Нужно перевести небольшое количество текста с русского на английский язык (примерно одна страница а4 текста) Перевод для программного модуля, особо сложной терминологии нет, единственное требование - грамотный стиль не вызывающий недоумения у англоязычной аудитории. ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад