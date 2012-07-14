Перевод сайта юр. компании на англ. язык

Необходимо перевести тексты сайта юридической компании http://dominion.in.ua/ с украинского (иногда с русского) на английский язык.

Много текстов уже на сайте. Далее будет еще размещение. Сотрудничество интересует на постоянной основе. Ориентировочно 1-2 новости/статьи в неделю.

Оставляйте стоимость Ваших услуг за 1000 знаков без пробелов и ссылки на примеры работ.

Обязательно будет тестовая работа.