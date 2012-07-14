Перевод сайта юр. компании на англ. язык

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт19 заявок262 просмотра

Необходимо перевести тексты сайта юридической компании http://dominion.in.ua/ с украинского (иногда с русского) на английский язык.

Много текстов уже на сайте. Далее будет еще размещение. Сотрудничество интересует на постоянной основе. Ориентировочно 1-2 новости/статьи в неделю.

Оставляйте стоимость Ваших услуг за 1000 знаков без пробелов и ссылки на примеры работ.

Обязательно будет тестовая работа.

13 лет назад
UWEL
44 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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