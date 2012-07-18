Необходимо перевести с китайского инструкции к БАДам. Пример прилагаю.
Перевести китайский текст на русский
Здравствуйте необходимо перевести с китайского на русский.
Что надо перевести:
http://dev.open.taobao.com/bbs/read.php?tid=24283&page=1
Первый пост. Конкретно необходимо перевести вот это:
Выбранный исполнитель
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