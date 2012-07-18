Перевести китайский текст на русский

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Завершен2 заявки148 просмотров

Здравствуйте необходимо перевести с китайского на русский.

Что надо перевести:

http://dev.open.taobao.com/bbs/read.php?tid=24283&page=1

Первый пост. Конкретно необходимо перевести вот это:

http://clip2net.com/s/27ET0

13 лет назад
trooll
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Артем, справился с задачей хорошо, причем в короткий срок, без лишних вопросов, что очень порадовала.
Остался доволен сотрудничеством с Александром. Чёткая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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