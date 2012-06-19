Написание уникальных статей

Добрый день! нужен креативный копирайтер, который сможет написать уникальный текст в интересной подаче с уклоном под официальный стиль, Тематика - создание сайтов. Обьем - 20-30 страниц. по 1500-2000 символов.

Текст должен быть расчитан под продвижение и написан не в ущерб пользователю. ключевики под каждую страницу есть.

Вот в принципе такое задание - с исполнителем обсудим детальнее. Работа возможна после предоставления доказательств своей компетентности ну и конечно полного понимания специфики этой услуги.