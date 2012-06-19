Новости и статьи для сайта электроинструментов

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируется в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков.

P.S. не писать в личные сообщения. не удобно. пишите в проект.