Приватный проект для Леры Безлепкиной

Необходимо заполнить контентом сайт, посвященный продаже, обслуживанию и внедрению 1С, Microsoft и другого софта.

Тексты необходимо писать в формате отзывов клиентов. Формат - два отзыва на страницу, объем и ключевики указаны общие на два текста.

Так же, как в тестовом задании.