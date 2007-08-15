Нужен Ответственный!!! грамотный php программист на постоянную работу. Есть постоянный обьем работ готов платить как фиксированный оклад так и сдельно. Вы должны быть ответственным довольно опытным php программистом желательно уметь верстать (на эту работу есть отдельный человек ...
Наши услуги
* Аудит сайта
* Продвижения сайта в поисковых системах
* Размещение контекстной рекламы в интернете
* Размещение баннерной рекламы в интернете
* Интернет-продюссирование и нестандартная реклама
* Создание и поддержка сайтов
Услуги для веб-мастеров
* Регистрация сайта в каталогах и размещение статей
* SEO-копирайтинг написания статей
* Создание сателлитов
* Консультации по интернет-рекламе и оптимизации
- $1000Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
Идет набор на постоянную удаленную работу в команду по Социальному продвижению. Требования к кандидату большой опыт общения на форумах и в социальных сетях уменее завязывать диалоги, уменее работать самостоятельно и в команде. Очень большим плюсом будет ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
В компанию занимающийся интернет рекламой нужен СЕО оптимизатор, возможно работа с командой. Требования к кандидату Опыт работы хотя с СЧ тематиками Умение грамотно составить Семантического ядра Оценка ссылочного бюджета и анализ конкурентности тематики Опыт продвижения статьями Хорошие знания внутренний ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Срочно нужно натянуть сайт на админку HOst CMS движок уже установлен есть сверстанная главная страница. Предоплата только через безопасную сделку так как есть негативный опыт именно по этому проекту :( Просьба писать только тех кто уже работал ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Нужен HTML верстальщик на постоянную интересную работу. (студий просьба не беспокоить) Требования: отличное знание Верстка макетов (HTML, XHTML, CSS, табличная, без таблиц div),активная жизненная позиция,целеустремленность,обязательность,АККУРАТНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,желание расти профессионально и материально :) Приветствуется: умение интегрировать распространенные cms ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
SEO-Оптимизатору необходим помошник для удалённой работы на постоянной основе желательно Москва или МО. Програмист и Верстальщик. Высокая своевременная оплата. Расмотрю лбые предложения кроме студий. Есть серьёзные интересные проекты! Внимание: Просьба не писать здесь Все контакты ли бо по телефону +7-926-707-35-25 или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна скорость !!! 1000 описаний полных 1000 описаний кратких 1000 названий. (дл регистрации в каталогах) НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО СЕГОДНЯ ТО ЕСТЬ 27.08.07 до 00.00 максимум до 4 утра 28.07.07 СТУЧИТЕ В АСЬКУ ICQ 457-260-753 ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Срочно. нужен грамотный програмист имеющий опыт работы с http://www.shop-script.ru/ Задача следуйщая нужно сверстать дизай и одеть и установить его на этот движок. + дописать один модуль добовление статей. Сроки исполнения работы 3-5 дней. Желательно наличие у вас shopscript ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Нужен дизайнер для интернет магазина. Магазин на таком же движке только другая тематика. Нужен хороший креативный дизайнер. Главное условие хорошая прорисовка качественно не халтура и не 90-й год. Желательно не из Москвы.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен толковый WEB-Програмист на постоянную удалённую работу в напарники SEO-Специалисту. Сейчас нужно натянуть 2 свёрстанных дизайна на уже готовый движок. + есть работа на написание CMS Все ваши предложени принимаю в icq 457260753 личку не читаю вобще!! ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужна команда или один професионал по flash анимации. Работа следуйщая нужно будет на постоянной основе делать мултики сериалы разных тематик. Уровень прорисовки не выще масяни. От вас здесь нужно Цены (за секунду или минуту) ...Анимация26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен рерайтер для переработке текстов по разным тематикам. в работу входит сбор информации в интернет и их переработка РЕРАЙТ! оплата за 1000 знаков. объём очень большой. постоянная работа от 6 до 12 месяцев. точно Жду ваших предложений.Копирайтинг80 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходим человек или команда готовая взяться за создания большого количества мини сайтов 10-15 страниц. Админку предоставляем мы. От вас нужно 1)Простой дизайн подключение его к админки ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
SEO-Оптимизатору необходим помошник для удалённой работы на постоянной основе. Програмист и Верстальщик. Основная работа: это хорошая грамотная вёрстка + установка и отладка готовых скриптов Высокая своевременная оплата. Расмотрю лбые предложения кроме студий.Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть проект www.OtdamDarom.ru! В данный момент имеет посещаемость от 400 до 1000 хостов в сутки. Так же есть 3850 зарегестрированных пользователей. Тематика проекта сама себя раскручивает. Уже зарегестрирован почти во всех каталогах. Имеет не плохую цитируемость в Яндексе. Тиц ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Идея создания катлога Vip развлечений Москвы. Имется всё необходимое: 1) Домен www.VipKlub.ru 2) Программисты 3) Дизайнеры 4) Журналисты для написания заказных статей на тему Vip развлечений. Ищем к себе в команду на правах парнёров людей понивающих в продвижении, рекламе ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Молодая быстро развиавающиеся компания ищёт в свой штат или вне штата. Програмиста который любит своё дело. Обещаем не только хорошие деньги но ипо правде интересную работу и дружный колектив. От вас: желание работать знаение основ ...Веб-программирование58 заявокЗакрыт17 лет назад