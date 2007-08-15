maas

Эдуард Маас maas

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Наши услуги

* Аудит сайта

* Продвижения сайта в поисковых системах

* Размещение контекстной рекламы в интернете

* Размещение баннерной рекламы в интернете

* Интернет-продюссирование и нестандартная реклама

* Создание и поддержка сайтов

Услуги для веб-мастеров

* Регистрация сайта в каталогах и размещение статей

* SEO-копирайтинг написания статей

* Создание сателлитов

* Консультации по интернет-рекламе и оптимизации

Написание статей

  • Нужен ответственный и грамотный php программист

    $1000

    Нужен Ответственный!!! грамотный php программист на постоянную работу. Есть постоянный обьем работ готов платить как фиксированный оклад так и сдельно. Вы должны быть ответственным довольно опытным php программистом желательно уметь верстать (на эту работу есть отдельный человек ...

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Набор в команду социального продвижения

    $300

    Идет набор на постоянную удаленную работу в команду по Социальному продвижению. Требования к кандидату большой опыт общения на форумах и в социальных сетях уменее завязывать диалоги, уменее работать самостоятельно и в команде. Очень большим плюсом будет ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен опытный SEO оптимизатор на удаленную работу

    В компанию занимающийся интернет рекламой нужен СЕО оптимизатор, возможно работа с командой. Требования к кандидату Опыт работы хотя с СЧ тематиками Умение грамотно составить Семантического ядра Оценка ссылочного бюджета и анализ конкурентности тематики Опыт продвижения статьями Хорошие знания внутренний ...

    HTML
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно необходимо натянуть сайт на админку HOSTcms

    Срочно нужно натянуть сайт на админку HOst CMS движок уже установлен есть сверстанная главная страница. Предоплата только через безопасную сделку так как есть негативный опыт именно по этому проекту :( Просьба писать только тех кто уже работал ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен HTML верстальщик на постоянную работу

    $300

    Нужен HTML верстальщик на постоянную интересную работу. (студий просьба не беспокоить) Требования: отличное знание Верстка макетов (HTML, XHTML, CSS, табличная, без таблиц div),активная жизненная позиция,целеустремленность,обязательность,АККУРАТНОСТЬ И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,желание расти профессионально и материально :) Приветствуется: умение интегрировать распространенные cms ...

    PHPHTMLCSS
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим PHP программист

    $1000

    SEO-Оптимизатору необходим помошник для удалённой работы на постоянной основе желательно Москва или МО. Програмист и Верстальщик. Высокая своевременная оплата. Расмотрю лбые предложения кроме студий. Есть серьёзные интересные проекты! Внимание: Просьба не писать здесь Все контакты ли бо по телефону +7-926-707-35-25 или ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 1000 описаний для регистрации в каталогах.

    Нужна скорость !!! 1000 описаний полных 1000 описаний кратких 1000 названий. (дл регистрации в каталогах) НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО СЕГОДНЯ ТО ЕСТЬ 27.08.07 до 00.00 максимум до 4 утра 28.07.07 СТУЧИТЕ В АСЬКУ ICQ 457-260-753 ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно Нужно Надеть дизайн на Магазин Shop Script

    $100

    Срочно. нужен грамотный програмист имеющий опыт работы с http://www.shop-script.ru/ Задача следуйщая нужно сверстать дизай и одеть и установить его на этот движок. + дописать один модуль добовление статей. Сроки исполнения работы 3-5 дней. Желательно наличие у вас shopscript ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн Интернет Магазина

    $500

    Нужен дизайнер для интернет магазина. Магазин на таком же движке только другая тематика. Нужен хороший креативный дизайнер. Главное условие хорошая прорисовка качественно не халтура и не 90-й год. Желательно не из Москвы.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен webпрограмист на постоянную удалённую работу

    $1000

    Нужен толковый WEB-Програмист на постоянную удалённую работу в напарники SEO-Специалисту. Сейчас нужно натянуть 2 свёрстанных дизайна на уже готовый движок. + есть работа на написание CMS Все ваши предложени принимаю в icq 457260753 личку не читаю вобще!! ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Серия FLASH мультиков.

    $2500

    Нужна команда или один професионал по flash анимации. Работа следуйщая нужно будет на постоянной основе делать мултики сериалы разных тематик. Уровень прорисовки не выще масяни. От вас здесь нужно Цены (за секунду или минуту) ...

    Анимация26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переработка текстов.

    $200

    Нужен рерайтер для переработке текстов по разным тематикам. в работу входит сбор информации в интернет и их переработка РЕРАЙТ! оплата за 1000 знаков. объём очень большой. постоянная работа от 6 до 12 месяцев. точно Жду ваших предложений.

    Копирайтинг80 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сателитов мини сайтов

    $500

    Необходим человек или команда готовая взяться за создания большого количества мини сайтов 10-15 страниц. Админку предоставляем мы. От вас нужно 1)Простой дизайн подключение его к админки ...

    Тексты для сайта
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    $1000

    SEO-Оптимизатору необходим помошник для удалённой работы на постоянной основе. Програмист и Верстальщик. Основная работа: это хорошая грамотная вёрстка + установка и отладка готовых скриптов Высокая своевременная оплата. Расмотрю лбые предложения кроме студий.

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо продвинуть проект.

    Есть проект www.OtdamDarom.ru! В данный момент имеет посещаемость от 400 до 1000 хостов в сутки. Так же есть 3850 зарегестрированных пользователей. Тематика проекта сама себя раскручивает. Уже зарегестрирован почти во всех каталогах. Имеет не плохую цитируемость в Яндексе. Тиц ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • ОПТИМИЗАТОР на правах партнёра в бизнесс!

    Идея создания катлога Vip развлечений Москвы. Имется всё необходимое: 1) Домен www.VipKlub.ru 2) Программисты 3) Дизайнеры 4) Журналисты для написания заказных статей на тему Vip развлечений. Ищем к себе в команду на правах парнёров людей понивающих в продвижении, рекламе ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web програмист

    $1000

    Молодая быстро развиавающиеся компания ищёт в свой штат или вне штата. Програмиста который любит своё дело. Обещаем не только хорошие деньги но ипо правде интересную работу и дружный колектив. От вас: желание работать знаение основ ...

    PHPHTML
    Веб-программирование58 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alexei_M
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Срочно Нужно Надеть дизайн на Магазин Shop Script
Одно удовольствие работать с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество Всем рекомендую