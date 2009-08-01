Есть сайт www.tents.ru на его базе надо создать что-то типа отраслевого издания по тематике тенты, тентовые конструкции, производство тентов и т.п. Целевая аудитория: продавцы комплектующих, производители тентов различных видов, заказчики тентов, а так же все, ...
Туристический портал
Общие условия:
Общее функционирование системы и взаимодействие всех модулей, распределение прав доступа,
управление пользователями, политика безопасности.
1. Поиск туров по туроператорам Украины. По типу:
что-то подобное http://www.travelmenu.com.ua/ в плане дизайна
Результат вывода: оптимальный тур с адресами 1, или 2-3 турагенств (по
алгоритму указанному нами)
2. Заказ билетов онлайн система Галилео (http://www.galileo.com.ua/m1/ru/tourists/products/internet/internet),
Амадеус или Сирена с выводом как в http://www.anywayanyday.com/
или интегрирование чужой системы в портал как в
http://www.otpusk.com/aviabilet/ с возм. отслеживания бронирования
3. Бронирование номеров в системах http://booking.com,
http://ukrayina.hotels.com/, http://www.hrs.com. Или просто
информация о наличии и стоимости. Подбор оптимального варианта
Тут же предусмотреть рейтинг и отзывы
4. Модуль типа Комьюнити Билдера в joomlа
Формирование сообществ на сайте, организация совместной работы,
установление внутренних связей, обмен мгновенными сообщениями.
5. Форумы. Создание форумов, модерирование, права доступа к форумам,
антимат, рейтинги и звания, персональные сообщения.
6. Курсы, Погода, Новости и прочая социальная составляющая которая бы
учитывала географию просматриваемой пользователем страницы. Лондон-
фунты, Погода, Рейтинг Отелей, Описание Великобритании, Посольства и
консульства GB, и другая полезная информация о локации. И так по всему
сайту (где возможно)
7. Реклама. Управление баннерами на сайте, ограничение показа,
таргетинг, контракты с рекламодателями.
8. Добавление туров от операторов вручную
9. Отели (отзывы, рейтинг)
10. Визы и порядок их получения
11. Предусмотреть место под блок для онлайн поддержки туристов
(отдельное ТЗ по этому блоку не входящее в цену разработки)
12. Фотогалерея 2.0 Создание и управление фотоальбомами:
массовая загрузка изображений, голосование, комментарии,
многопользовательские галереи (фотобанк).
13. Блоги. Создание сообществ, сетевых дневников,
портальные блоги, календарь сообщений, облако тегов,
импорт в RSS.
14. Подписка, рассылки в т.ч. горящих туров.
Организация списков рассылки, рассылка по подписчикам и группам пользователей,
импорт базы подписчиков, автоматическая генерация рассылок
15.Веб-аналитика. Статистика посещаемости, анализ аудитории сайта, география по странам,
ссылающиеся сайты, анализ эффективности рекламных кампаний, ROI,
событийный анализ, онлайн-монитор, индексация сайта поисковиками и т.д.
16. Компрессия. Компрессия передаваемых HTML-данных для увеличения скорости работы сайта.
17. Опросы. Проведение опросов и голосований, шаблоны представления опросов на сайте,
хранение результатов, ограничение опросов по времени проведения,
ограничение участия для пользователей.
18. Почта. Получение и обработка почты, фильтрация писем, антиспам.
19. 4, 5, 13, 18 можно реализовать на другом субдомене и возможно
движке. Но должна быть сквозная аутентификация по всему проекту.
Выбранный исполнитель
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