Туристический портал

Общие условия:

Общее функционирование системы и взаимодействие всех модулей, распределение прав доступа,

управление пользователями, политика безопасности.

1. Поиск туров по туроператорам Украины. По типу:

http://otpusk.com,

http://www.turistua.com/,

http://tourua.com.ua

что-то подобное http://www.travelmenu.com.ua/ в плане дизайна

Результат вывода: оптимальный тур с адресами 1, или 2-3 турагенств (по

алгоритму указанному нами)

2. Заказ билетов онлайн система Галилео (http://www.galileo.com.ua/m1/ru/tourists/products/internet/internet),

Амадеус или Сирена с выводом как в http://www.anywayanyday.com/

или интегрирование чужой системы в портал как в

http://www.otpusk.com/aviabilet/ с возм. отслеживания бронирования

3. Бронирование номеров в системах http://booking.com,

http://ukrayina.hotels.com/, http://www.hrs.com. Или просто

информация о наличии и стоимости. Подбор оптимального варианта

Тут же предусмотреть рейтинг и отзывы

4. Модуль типа Комьюнити Билдера в joomlа

Формирование сообществ на сайте, организация совместной работы,

установление внутренних связей, обмен мгновенными сообщениями.

5. Форумы. Создание форумов, модерирование, права доступа к форумам,

антимат, рейтинги и звания, персональные сообщения.

6. Курсы, Погода, Новости и прочая социальная составляющая которая бы

учитывала географию просматриваемой пользователем страницы. Лондон-

фунты, Погода, Рейтинг Отелей, Описание Великобритании, Посольства и

консульства GB, и другая полезная информация о локации. И так по всему

сайту (где возможно)

7. Реклама. Управление баннерами на сайте, ограничение показа,

таргетинг, контракты с рекламодателями.

8. Добавление туров от операторов вручную

9. Отели (отзывы, рейтинг)

10. Визы и порядок их получения

11. Предусмотреть место под блок для онлайн поддержки туристов

(отдельное ТЗ по этому блоку не входящее в цену разработки)

12. Фотогалерея 2.0 Создание и управление фотоальбомами:

массовая загрузка изображений, голосование, комментарии,

многопользовательские галереи (фотобанк).

13. Блоги. Создание сообществ, сетевых дневников,

портальные блоги, календарь сообщений, облако тегов,

импорт в RSS.

14. Подписка, рассылки в т.ч. горящих туров.

Организация списков рассылки, рассылка по подписчикам и группам пользователей,

импорт базы подписчиков, автоматическая генерация рассылок

15.Веб-аналитика. Статистика посещаемости, анализ аудитории сайта, география по странам,

ссылающиеся сайты, анализ эффективности рекламных кампаний, ROI,

событийный анализ, онлайн-монитор, индексация сайта поисковиками и т.д.

16. Компрессия. Компрессия передаваемых HTML-данных для увеличения скорости работы сайта.

17. Опросы. Проведение опросов и голосований, шаблоны представления опросов на сайте,

хранение результатов, ограничение опросов по времени проведения,

ограничение участия для пользователей.

18. Почта. Получение и обработка почты, фильтрация писем, антиспам.

19. 4, 5, 13, 18 можно реализовать на другом субдомене и возможно

движке. Но должна быть сквозная аутентификация по всему проекту.