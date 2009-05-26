Электронный журнал для школьных учреждений

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Закрыт16 заявок373 просмотра

Форма поиска для родителей:

1.Классы (вся школа или на каждый класс)

2. Предметы.(ведение учителем или классным руководителем)

3. Ученики. (по классам, фамилиям)

4. Отображение отметок по предметам

Загрузка оценок учителем?

Дополнительные функции сайта

1. Статистика. (подписка и регулярность)

2. Отображение (собственный ресурс или в рамках Портала – Образование)

3. Форма отправки (онлайн, смс, почта)

4. Дневник поведения ?.

5. Личное сообщение для родителя от классного руководителя. (почта)

16 лет назад
laletini
Игорь 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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