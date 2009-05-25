Думаю все играли когда то в денди. и вот в чем собственно дело. может все помнят игру Lunar Ball, а именно бильярд, где с переходом на др уровень менялся стол и размерами и сложностью и ...
Нужно сделать аналогичный сервис
Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru
Нужен точно такой же функционал. Только СMS. Дизайн можно как на нём или вообще без него.
главное точно такой же функционал.Пожалуйста, указывайте сроки и цены.
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