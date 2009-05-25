Нужно сделать аналогичный сервис

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки248 просмотров

Нужно сделать аналогичный сервис voption.ru

Нужен точно такой же функционал. Только СMS. Дизайн можно как на нём или вообще без него.

главное точно такой же функционал.Пожалуйста, указывайте сроки и цены.

16 лет назад
WMLife
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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