Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, ...
Написать Техническое задание на скан. аукцион
Добрый вечер требуется написать тз для скандинавского аукциона
(за основу взять gagen.ru, smoltka.net.ua )
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