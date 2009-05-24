Требуется доработать сайт lumax.com.ua

Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, вот так по нашему, по дилетантски... Фрилансер желательно из Киева. Прошу указывать ссылки на потрфолио

примерные проблемы изложил ниже как мог, приветствуются ваши собственные предложения по улучшению

• улучшить дизайн и графику сайта по своему усмотрению

• Просто копировать наполнение с российский сайтов во все разделы

• добавить подробное описание для кондиционеров

• сделать в «примеры систем» много разных фото, увеличиваемых при нажатии

• Добавить лого Hidros в осушители

• Добавить лого Fujitsu, Cooper&Hunter в кондиционеры

• Сделать переход на прайс фуджитсу (напр.) при нажатии на лого фуджитсу на главной

• сделать прайс на кондиционеры в виде таблички http://klim.kiev.ua/ch_split-sistemi.html

• В рубрику о компании добавить скачиваемую лицензию, св-во пл. ндс в виде маленькой фотки

• В вопросах должны сначала идти вопросы, а потом выпадать ответы на них

• Убрать фразу «список производителей» из описания товара

• поменять фразу «подробнее…» в описаии товара на другую, на «цены» например

• выровнять фразы кондиционеры Daikin напр. влево до упора в списке товаров

• вставить таблицы с ценами на страницу товара

• убрать надпись «описание товара» в товаре

• убрать рамку в описании товара

• убрать окно поиска в описании товара

• сделать информативную страницу сразу после нажатия на вентиляция – ресторанов

• Вставить прайсы

• Баннер сделать с моргающим телефоном фирмы, и по ширине вышестоящих блоков выровнять!

• Блоки с «предложение для…» и «наберите нас» оформить в рамку синюю и ли подходящего цвета. Шрифт и расположение текста улучшить

• может сделать чтобы при нажатии на кондиционер fujitsu например, делелся переход на ексельевский файл, точнее на один из листов файла

• Края сайта д.б. в один цвет шапкой, шапка расширяется в бок, как на http://veter.diary.com.ua/

• Надо чтобы в теле описания «настенные» (и в других тоже)стояли бренды, при нажатии на которые сразу на них и был бы переход и подпись типа: «посмотреть цены»

• Счетчик посещений вывести на главную