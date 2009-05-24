Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с ...
Требуется доработать сайт lumax.com.ua
Джентельмены, есть сайт lumax.com.ua, который я хочу довести до ума и начать на нем хоть что то иметь, как говорят в Одессе. это цель первая. вторая цель - чтоб был не хуже чем у других, вот так по нашему, по дилетантски... Фрилансер желательно из Киева. Прошу указывать ссылки на потрфолио
примерные проблемы изложил ниже как мог, приветствуются ваши собственные предложения по улучшению
• улучшить дизайн и графику сайта по своему усмотрению
• Просто копировать наполнение с российский сайтов во все разделы
• добавить подробное описание для кондиционеров
• сделать в «примеры систем» много разных фото, увеличиваемых при нажатии
• Добавить лого Hidros в осушители
• Добавить лого Fujitsu, Cooper&Hunter в кондиционеры
• Сделать переход на прайс фуджитсу (напр.) при нажатии на лого фуджитсу на главной
• сделать прайс на кондиционеры в виде таблички http://klim.kiev.ua/ch_split-sistemi.html
• В рубрику о компании добавить скачиваемую лицензию, св-во пл. ндс в виде маленькой фотки
• В вопросах должны сначала идти вопросы, а потом выпадать ответы на них
• Убрать фразу «список производителей» из описания товара
• поменять фразу «подробнее…» в описаии товара на другую, на «цены» например
• выровнять фразы кондиционеры Daikin напр. влево до упора в списке товаров
• вставить таблицы с ценами на страницу товара
• убрать надпись «описание товара» в товаре
• убрать рамку в описании товара
• убрать окно поиска в описании товара
• сделать информативную страницу сразу после нажатия на вентиляция – ресторанов
• Вставить прайсы
• Баннер сделать с моргающим телефоном фирмы, и по ширине вышестоящих блоков выровнять!
• Блоки с «предложение для…» и «наберите нас» оформить в рамку синюю и ли подходящего цвета. Шрифт и расположение текста улучшить
• может сделать чтобы при нажатии на кондиционер fujitsu например, делелся переход на ексельевский файл, точнее на один из листов файла
• Края сайта д.б. в один цвет шапкой, шапка расширяется в бок, как на http://veter.diary.com.ua/
• Надо чтобы в теле описания «настенные» (и в других тоже)стояли бренды, при нажатии на которые сразу на них и был бы переход и подпись типа: «посмотреть цены»
• Счетчик посещений вывести на главную
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Надо сделать простенький сайт под ключ по структуре и теме похожий на http://www.casinoportal.ru/ сайт должен быть на php в предложениях обязательно указывайте цену ...Закрыт16 лет назад
Нужно разработать городской бизнес портал: поставить на движок (советуйте какой) либо самому написать Начальное тз прилагается Дизайн есть С Вас примерная цена С нас подробная информацияЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен сайт, со свободным редактированием текста, новостей, примерн 4-5 страниц.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт16 лет назад
Ищется программист с опытом соответствующих разработок. Без предоплаты.Сумма-10000 руб.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Информационный сайт о предоставляемых компанией услугах и реализуемой продукции. С возможностью on-line заказа.Сайты «под ключ»75 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Создание виртуальной приемной с возможностью предмодерации, сбора статистики по задаваемым вопросам, еженедельным кроном на отсылку вопросов-ответов по определенным адресам. Подробности по skype: amkoilЗакрыт16 лет назад
Необходим человек понимающий, что такое seo текст. Необходимо сделать 3 одностраничных сайта на narod.ru, дизайн стандартный, на каждый сайт написать по 300-500 знаков текста, по заданным ключевым словам.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Функция магазина положил товар в корзинку- пришло уведомление на емейл. Наполнение скопировать с подобного сайта. Всего около 20 продуктов в продаже. Планируется несколько подобных проектов, пока созрел на один.Завершен16 лет назад
На подобие protizer.ru С доработками ! Например авто вывод средств. Пишите примерную цену.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад