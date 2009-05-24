Разработка портала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок360 просмотров

Нужно разработать городской бизнес портал:

поставить на движок (советуйте какой)

либо самому написать

Начальное тз прилагается

Дизайн есть

С Вас примерная цена

С нас подробная информация

16 лет назад
SergeyP
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продажа запчастей и аксессуаров Форд

    Господа необходим сайт авто тема продажа запчастей и аксессуаров форд. Желательны специалисты с опытом создания подобных сайтов. Тех. задание (предварительное) в прищепке. P.S. Специалиста который сделает движок уже нашли. Дизайнера с ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта

    Информационный сайт о предоставляемых компанией услугах и реализуемой продукции. С возможностью on-line заказа.

    Сайты «под ключ»75 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Виртуальная приемная ( Книга жалоб )

    $500

    Создание виртуальной приемной с возможностью предмодерации, сбора статистики по задаваемым вопросам, еженедельным кроном на отсылку вопросов-ответов по определенным адресам. Подробности по skype: amkoil

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать 3 сайта на narod.ru

    Необходим человек понимающий, что такое seo текст. Необходимо сделать 3 одностраничных сайта на narod.ru, дизайн стандартный, на каждый сайт написать по 300-500 знаков текста, по заданным ключевым словам.

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт интернет-магазина

    $150

    Функция магазина положил товар в корзинку- пришло уведомление на емейл. Наполнение скопировать с подобного сайта. Всего около 20 продуктов в продаже. Планируется несколько подобных проектов, пока созрел на один.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт тестов

    $1000

    Требуется создание полнофункционального сайта онлайн тестирование. Требование: Добавление тестов с админки, Статистика, Устойчивость к нагрузкам, Система регистрации на сайте.

    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад