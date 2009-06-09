Требуется создание полнофункционального сайта онлайн тестирование. Требование: Добавление тестов с админки, Статистика, Устойчивость к нагрузкам, Система регистрации на сайте.
Сайт интернет-магазина
Функция магазина положил товар в корзинку- пришло уведомление на емейл. Наполнение скопировать с подобного сайта. Всего около 20 продуктов в продаже. Планируется несколько подобных проектов, пока созрел на один.
Выбранный исполнитель
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