Сайт интернет-магазина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок266 просмотров

Функция магазина положил товар в корзинку- пришло уведомление на емейл. Наполнение скопировать с подобного сайта. Всего около 20 продуктов в продаже. Планируется несколько подобных проектов, пока созрел на один.

16 лет назад
neo79
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$100
3 дня
А мне сделал сайт, без предоплаты, исправил ошибки, вобщем я доволен.
Спасибо Александру за предоставленную работу. Ставит задачу четко, "воду не варит", оплата своевременная, адекватный в общении человек. Рекомендую сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад

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