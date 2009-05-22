Копия футбольного сайта

$101
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Закрыт13 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Нужна полная копия функционала сайта _premiership_ruu

Функционал:

1. Статьи (+разбивка по категориям, в левом меню вертикальное меню с категориями, на главной вывод всего по дате).

2. Теги (+ облако тегов и поиск как в примере).

3. Регистрация пользователей (общая стандартная анкета).

4. Комментарии (для зарегистрированных пользователей).

5. Подписка на новости.

6. Трансляция rss.

7. Поиск гугла на сайте.

8. Модули "самое читаемое", "самое комментируемое", "случайные статьи"

9. Голосование

10. Новое на форуме (прикрутка к стандартному phpbb).

Обязательно указывайте используемый движок!!!

Дизайн не нужен, берется прямо этот html. Сайт должен работатать шустро. Хостинг - виртуальник мастерхоста.

Сроки очень сжатые, т.к. все модули стандартные и вся верстка готова, нужно за день-два все собрать! Оплата wmz или Я.деньги.

Всем хороших выходных!

HTML
16 лет назад
ahasi
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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