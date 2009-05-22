Копия футбольного сайта

Здравствуйте!

Нужна полная копия функционала сайта _premiership_ruu

Функционал:

1. Статьи (+разбивка по категориям, в левом меню вертикальное меню с категориями, на главной вывод всего по дате).

2. Теги (+ облако тегов и поиск как в примере).

3. Регистрация пользователей (общая стандартная анкета).

4. Комментарии (для зарегистрированных пользователей).

5. Подписка на новости.

6. Трансляция rss.

7. Поиск гугла на сайте.

8. Модули "самое читаемое", "самое комментируемое", "случайные статьи"

9. Голосование

10. Новое на форуме (прикрутка к стандартному phpbb).

Обязательно указывайте используемый движок!!!

Дизайн не нужен, берется прямо этот html. Сайт должен работатать шустро. Хостинг - виртуальник мастерхоста.

Сроки очень сжатые, т.к. все модули стандартные и вся верстка готова, нужно за день-два все собрать! Оплата wmz или Я.деньги.

Всем хороших выходных!