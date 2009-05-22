Региональный сайт

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Закрыт24 заявки302 просмотра

Ищем исполнителя на сайт аналогичный mrm.ru по другому региону.

Ищем исполнителя на какой либо общеизвестном CMS

ТЗ нет.

Без предоплаты. Можно поэтапно. С нереальными предложениями писать не нужно. Только реальные деньги за эту работу.

icq3448444

[email protected]

16 лет назад
3448444
Сергей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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