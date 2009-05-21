Необходимо создать интернет сайт под ключ для продажи изделий из гжели в сети интернет.

Сайт mygzhel.ru - ориентирован, прежде всего, для граждан России - заказы будут доставляться Почтой России. На сайте будет предусмотрена оплата как вэб мани, так и через платежные системы Assist или Robox.

В дальнейшем будет выведен проект для иностранных клиентов, который будет включать в себя как интернет магазин на ebay.com, так и отдельный сайт на английском языке в зоне com.

Приветствуется опыт в разработке интернет магазинов под ключ.

Начало работы с 010609. Бюджет для проекта mygzhel.ru - 500 USD по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Предоплата 50%.

Техническое задание будет выслано по согласованию после просмотра Вашего портфолио.

Желаю Удачи!