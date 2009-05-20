Создание сателлитов - тематика "казино онлайн"

Требуется на постоянной основе один-два человека для создания сетки сайтов на английском языке, около 50 штук.

Сайты должны красиво выглядеть, иметь по 25-30 страниц уникального контента написанного человеком, а не сгенеренного скриптом.

Со своей стороны предоставляю только домейны и коды баннеров. Остальное в ответственности исполнителя проекта.

Так же очень важно что-бы сайты отличались друг от друга внешне, и были на разных движках (Wordpress, Drupal, Joomla и тд...)

Ваши предложения , прошу подкреплять примерами вашей работы,а не просто фразой "постучите туда-то".

Предложения типо: "буду делать за $1000 за сайт", не рассматриваються. Сделал множество таких сайтов сам, и точно знаю сколько это может стоить.

Примеры сайтов:

http://bingobingobingobingo.com/

http://topbingoonline.com/

http://bestgamblingplace.com/

http://www.casinodave.com/