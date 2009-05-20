Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Создание сателлитов - тематика "казино онлайн"
Требуется на постоянной основе один-два человека для создания сетки сайтов на английском языке, около 50 штук.
Сайты должны красиво выглядеть, иметь по 25-30 страниц уникального контента написанного человеком, а не сгенеренного скриптом.
Со своей стороны предоставляю только домейны и коды баннеров. Остальное в ответственности исполнителя проекта.
Так же очень важно что-бы сайты отличались друг от друга внешне, и были на разных движках (Wordpress, Drupal, Joomla и тд...)
Ваши предложения , прошу подкреплять примерами вашей работы,а не просто фразой "постучите туда-то".
Предложения типо: "буду делать за $1000 за сайт", не рассматриваються. Сделал множество таких сайтов сам, и точно знаю сколько это может стоить.
Примеры сайтов:
http://bingobingobingobingo.com/
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