Был сделан сайт на joomle http://www.istflaw.com/ но не был доведен до конца. Есть ошибки и недоработки. Что нужно сделать: 1. Полная проверка и тестировка. ...
Сайт - библиотека
Требуется создать интернет-версию библиотеки.
Создание БД
Личный кабинет
Возможность добавлять информацию в Новости и Каталог
Рассылка, RSS-канал(ы)
Он-лайн (желательно видео) консультация
Поиск с расширенными возможностями по сайту
Прием платежей Visa, WebMoney, и т.п.
Проект социально-коммерческий.
Работа по долгосрочному договору.
Прошу обратить внимание на не мало важный факт!
Проект должен вести один человек или группа, которые будут состоять в штате и вести проект самого начала.
Повременка не интересует.
Проект только для граждан РФ (Москва, Северо-Запад России)
Заявки фрилансеров
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