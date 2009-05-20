Сайт - библиотека

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Прием платежей Visa, WebMoney, и т.п.

Проект социально-коммерческий.

Работа по долгосрочному договору.

Прошу обратить внимание на не мало важный факт!

Проект должен вести один человек или группа, которые будут состоять в штате и вести проект самого начала.

Повременка не интересует.

Проект только для граждан РФ (Москва, Северо-Запад России)