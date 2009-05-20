Создание сайта для оптовой компании

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Закрыт28 заявок379 просмотров

Добрый день, ищется компания для создания полноценного сайта, посвященного бытовой химии.

Наша компания готова работать ТОЛЬКО с ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, оплата за услуги будет происходить ТОЛЬКО БЕЗНАЛОМ.

16 лет назад
dinka21
Денис 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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