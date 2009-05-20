Нужны 10 сайтов по тематике окна жалюзи ролеты 10 страниц + контент + система управления
Требуется создать СМС-Биллинг
-Требуется создать смс-биллинг на подобии smsdostup.ru
-Договора с контент провайдерами имеются
-Портфолио с серьезными работами приветствуется
Уважаемые фрилансеры, если у вас отсутствует. опыт работы с СМС-Биллингами, мы не будем рассматривать вас как исполнителей данного проекта
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